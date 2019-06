Quasi 40 anni tra sport e pulmini a Empoli, va in pensione Valerio Vaglini

Un’altra storica figura del personale del Comune di Empoli è andata in pensione. Si è congedato nei giorni scorsi Valerio Vaglini, per 39 anni e 11 mesi dipendente del Comune di Empoli

È andato in pensione dopo 43 anni, 1 mese e 15 giorni, al termine di un periodo di lavoro che lo ha visto impegnato inizialmente anche fuori dall’ente.

È entrato in Comune il 16 luglio del 1979 lavorando fino al 1988 alle nettezze urbane; quindi un breve passaggio all’ufficio anagrafe e poi, sempre nel 1988, il passaggio all’ufficio sport e all’ufficio scuola, dove è stato dal 2011 anche coordinatore del trasporto scolastico; in sostanza era lui a organizzare orari e corsi dei tanti pullmino gialli del Comune che ogni giorno portano e vanno a riprendere i bimbi agli asili e alle scuole.

Si è sempre contraddistinto per la grande disponibile, per la mitezza nei modi, e per la sua precisione nei compiti assegnati, un dipendente che non negava mai la sua collaborazione nel risolvere un problema per la cittadinanza.

Nell’ufficio sport ha lavorato a fianco di tanti assessori: da Sauro Cappelli ad Albano Aramini, da Gianni Cerrini a Maurizio Cei, fino a Carlo Pasquinucci e adesso Fabrizio Biuzzi.

Dal sindaco Brenda Barnini, dalla giunta e da tutto il personale dell’amministrazione comunale un caloroso ringraziamento.

Adesso si dedicherà alla famiglia, ai suoi hobby e a breve a fare anche il nonno di due nipotini in arrivo.

