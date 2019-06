Fantini e veterinari a processo a Siena, Lav: "Chiediamo massima severità"

Si avvicina il giorno della sentenza per i tre fantini e il medico veterinario a processo presso il Tribunale di Siena, accusati di reati che vanno dal maltrattamento di animali al concorso in falsità materiale e doping: oggi nuova udienza nella quale sarà sentito l’ultimo consulente della difesa, poi le discussioni delle parti. LAV, assistita dall’Avv. Enrico Melis, farà la sua discussione.

Sono 14 i capi di imputazione, numerosi gli imputati e folto il collegio difensivo che vede a processo tre fantini e un veterinario:

“In considerazione della gravità delle azioni delittuose emerse nel corso del processo, riteniamo necessaria la confisca obbligatoria dei cavalli coinvolti: un principio di civiltà giuridica, perché le vittime non devono mai rimane nelle mani di coloro che si rendono responsabili di reati – afferma la LAV parte civile – Chiediamo massima severità verso le responsabilità penali accertate nel processo, nel corso del quale sono state dibattute ipotesi di reato molto gravi che vanno dal maltrattamento di animali alla ‘disinvolta’ sostituzione di cavalli e all’altrettanto ‘disinvolta’ somministrazione di farmaci veterinari. L’auspicio è che questa clamorosa pagina giudiziaria possa essere l’occasione, in particolare per una città come Siena, la cui Amministrazione è tra le numerose parti civili e i cavalli li manda a correre ogni anno al Palio, per ripensare il suo rapporto con i cavalli in senso etico ed etologico”.

