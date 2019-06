"Intitolare il Teatro del Maggio a Zeffirelli"

"Intitolare subito il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, o un altro luogo adeguato della città, a Franco Zeffirelli. Non è possibile aspettare dieci anni dalla morte, come prevederebbe il regolamento comunale, per dedicare un luogo simbolo di Firenze a una figura del calibro di Zeffirelli". E' quanto chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella. Alla proposta, lanciata da Roberta Pieraccioni, capogruppo di Forza Italia al Quartiere 1, sta seguendo l’iniziativa di squadra degli azzurri e cioè quella di presentare una mozione affinché questo sia realizzato in tempi brevi. Marco Stella da una parte, Jacopo Cellai e Mario Razzanelli dall'altra stanno già lavorando al testo per poter presentare un documento condiviso rispettivamente in Consiglio regionale e in Consiglio comunale.

"Ci auguriamo - aggiunge Stella - che a Zeffirelli non venga riservato lo stesso trattamento di Oriana Fallaci, un'altra figlia illustre di Firenze a cui la sua città in 13 anni è stata capace di dedicare appena una fermata del tram. A Zeffirelli potrebbe essere intitolato, ad esempio, l'ex Tribunale di San Firenze, in cui ha sede la Fondazione Zeffirelli. I luoghi di prestigio non mancano, vediamo se c'è la volontà politica".

