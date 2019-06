Lotta all'abusivismo, è raffica di sequestri a Firenze

Raffica di sequestri da parte della Polizia Municipale col Reparto Antidegrado durante i controlli antiabusivismo effettuati nel centro storico la scorsa settimana. Nelle mani degli agenti sono finiti, complessivamente, 2.352 articoli, soprattutto pezzi di bigiotteria, confiscati in via dell’Ariento, piazza San Giovanni e via Tornabuoni nel corso di 78 interventi. Nel solo fine settimana sono stati sequestrati ben 445 oggetti. Tre gli abusivi colti nel vendere la propria merce ai quali sono stati sequestrati 240 oggetti in totale e che dovranno pagare un verbale da 5.000 euro ai sensi della Legge Regionale sul Commercio. Uno di loro, un 27enne senegalese, è stato denunciato perché irregolare sul territorio italiano. Nessun oggetto contraffatto è stato sequestrato nel corso delle operazioni.

Fonte: Comune di Firenze - ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze