Dagli Usa all'Use: Maci Morris approda a Empoli

Dopo la conferma di Erin Mathias ecco l'attesissimo, secondo colpo a stelle e strisce della Scotti. Maci Morris ha firmato un contratto che la legherà alla squadra biancorossa per la prossima stagione. Guardia, classe 1996, appena uscita dalla Kentucky University, è una giocatrice di primo piano nel panorama universitario americano e, anche se non ha preso parte al draft Wnba del 2018-19, ha comunque partecipato al training camp con le Washington Mystics, assaggiando così il basket al massimo livello.

La nuova arrivata alla corte di Alessio Cioni esce dalla sua prima stagione Senior con numeri a dir poco importanti: 33 partite giocate ed una media di 15.1 punti e 3.1 rimbalzi per partita ed il 45% dalla lunga. Nata da Hazard nello Stato del Kentucky, ha iniziato a giocare alla High School di Bell County dimostrando subito un grande talento offensivo. E' passata poi alla Kentucky University dove ha giocato per quattro stagioni consecutive togliendosi anche la soddisfazione di essere nominata miglior giocatrice dell'anno nel 2015. Molto attiva sui social (ha quasi 44 mila follower su Instagram) arriva ora a Empoli per vivere la sua prima avventura oltre oceano.

"Maci è una giocatrice con qualità offensive importanti - spiega coach Alessio Cioni - fa del tiro da tre punti una delle sue caratteristiche più importanti ma, soprattutto, è anche attenta in fase difensiva e questo mi è piaciuto molto. Si tratta di una giocatrice importante che viene da un College di primo livello e siamo certi che si adatterà velocemente al basket europeo e potrà essere una delle sorprese di questo campionato".

Fonte: Use Basket - ufficio stampa

