Muore mesi dopo il parto cesareo, esposto del marito ai carabinieri

A 38 anni è morta in ospedale dopo il parto cesareo di urgenza. La notizia, riportata dal quotidiano 'La Nazione', è avvenuta all'ospedale delle Scotte di Siena e risale allo scorso 14 giugno. Il parto è avvenuto il 29 gennaio ma da alcune settimane la donna era in coma farmacologico. Il marito di 46 anni ha fatto esposto ai carabinieri all'indomani per chiedere chiarezza su quanto accaduto dopo la nascita della secondogenita. La preoccupazione del padre riguarda la possibilità di scegliere un parto programmato invece del cesareo di urgenza. Una specialista avrebbe consigliato proprio tempi più lunghi mentre invece nell'ospedale si è optato per l'altra soluzione.

