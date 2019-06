Museo civico di Fucecchio, video sulla battaglia di Curtatone e Montanara

Nell’ambito delle iniziative per celebrare il cinquantesimo anno dalla fondazione del Museo di Fucecchio, giovedì 20 giugno alle ore 21,30, nel cortile del Museo sarà presentato il videoclip sulla battaglia di Curtatone e Montanara prodotto per fornire al visitatore una descrizione sintetica dello svolgimento della battaglia. La realizzazione, che arricchirà gli strumenti multimediali della sala di Giuseppe Montanelli del Museo, è stata prodotta in seguito alla mostra che l’Università di Pisa ha dedicato nel 2018 alla memoria della battaglia. Il video ha avuto una proiezione in anteprima nella nuova sala dedicata alla battaglia presso la Domus Mazziniana di Pisa, in occasione dell’annuale ricorrenza del 29 maggio.

Il video è basato su testi di Marco Cini e immagini di Michele Da Caprile (Università di Pisa), utilizza le riprese virtuali 3D appositamente realizzate sul grande plastico del campo di battaglia, prodotto dall’Associazione Fiorentina Battaglie in Scala e attualmente esposto nella Domus Mazziniana, ed è accompagnato dalla voce recitante di Andrea Giuntini per la realizzazione videografica di Andrea Lippi (Digitalismi). La proiezione del video sarà preceduta da interventi del sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, dell’assessore alla cultura Daniele Cei e del Direttore del Museo e curatore del video, Andrea Vanni Desideri, cui farà seguito un commento storico sull’evento militare di Paolo Benvenuto (Università di Pisa) e letture di Andrea Giuntini.

“Questa iniziativa - spiega l’assessore Daniele Cei - contribuisce ad arricchire i contenuti e la possibilità di conoscenza del triumviro fucecchiese Giuseppe Montanelli e del suo ruolo nel Risorgimento italiano. Il Museo di Fucecchio in questi anni si è dotato anche di mezzi multimediali per agevolare la fruizione dei contenuti ed avvicinarsi maggiormente ad un modo di comunicare che coinvolga sempre più anche le nuove generazioni”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

