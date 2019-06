Torna la 'Mitica marcia montopolese notturna', stavolta senza plastica

L'Associazione Culturale Arco di Castruccio, in collaborazione con il Gruppo Podistico Casa Culturale di San Miniato Basso, in continuità con il programma del 2018, è lieta di riproporre la "Mitica Marcia Montopolese Notturna", "Plastic-Free", manifestazione podistica non competitiva, ludico motoria, di 5 e 10 Km, che si svolgerà Venerdì 21 Giugno p.v. con inizio alle ore 19:30, partenza ed arrivo in Piazza San Matteo a Montopoli v/a.