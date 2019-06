Zanzare, nuovo appuntamento a Empoli al punto informativo presso l’Urp

Nuova apertura, il prossimo sabato 22 giugno, per il punto informazioni sulle buone norme per il contenimento delle sviluppo delle zanzare nelle aree pubbliche e private che il Comune di Empoli mette a disposizione del cittadino.

Sabato 22 giugno, dalle 10 alle 12, i cittadini potranno recarsi allo sportello posto in Via Giuseppe del Papa n.41, al piano terra, negli spazi dell’URP, per chiedere informazioni e consigli.

Gli interventi sulle aree pubbliche, che esegue il Comune per mezzo della la ditta incaricata delle disinfestazioni, da soli non bastano.

E' fondamentale eseguire azioni di prevenzione anche nelle aree private per rendere efficaci gli interventi di disinfestazione.

Dopo l’appuntamento del prossimo sabato, la terza apertura dello sportello è in programma sabato 13 luglio, con lo stesso orario.

Al punto informativo sarà presente personale della ditta incaricata a cui si potranno chiedere informazioni sugli interventi eseguiti sul territorio e anche una consulenza per gestire gli spazi privati.

Gli interventi di prevenzione sono raccomandati anche perché hanno un impatto ridotto sull'ambiente.

Fonte: Comune di Empoli - ufficio stampa

