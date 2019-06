Arci invita associazioni e cittadini a costituire un comitato che sostenga le azioni di Mediterranea Saving Humans

In occasione della Giornata Internazionale del rifugiato Arci Empolese Valdelsa vuole lanciare un appello a sostegno di Mediterranea Saving Humans, una piattaforma di realtà della società civile che opera nel Mediterraneo da quando le ONG, criminalizzate dalla retorica politica senza che mai nessuna inchiesta abbia portato a una sentenza di condanna, sono in gran parte state costrette ad abbandonare la loro azione di monitoraggio e intervento in mare.

A partire dal nucleo promotore, di cui fa parte anche ARCI Nazionale, vogliamo costruire un gruppo di lavoro e condivisione che possa riportare a livello territoriale il lavoro di riflessione, approfondimento e sostegno promosso dalla piattaforma; attraverso attività e azioni concrete. Vogliamo, insieme a chiunque sia interessato - privati, associazione e istituzioni - gettare le basi per creare un nuovo spazio possibile: aperto, solidale e fondato sul rispetto della vita umana.

Mediterranea si rifà alle norme costituzionali e internazionali, soprattutto alle leggi del mare che obbligano le imbarcazioni a soccorrere chiunque si trovi in difficoltà.

Non solo mare però: quello che vogliamo avviare è un percorso di tipo culturale svolto "a terra", fatto di incontri culturali, momenti di formazione e iniziative di raccolta fondi.

Invitiamo pertanto, chiunque ne abbia voglia, a partecipare alla prima riunione del comitato che avrà luogo lunedì 1 luglio alle ore 19, presso il parco di Serravalle. Invitiamo pertanto chiunque sia interessato a partecipare a contattarci scrivendo a: meditereaneaempolesevaldelsa@gmail.com, per l'avvio di Mediterranea Saving Humans Empolese Valdelsa.

