Una grande festa per la Misericordia di Montaione: due giorni di iniziativa

Una grande festa quest'anno per la Misericordia di Montaione.

- inaugurazione seconda postazione DAE in Via G. di Vittorio

Il primo palio della barella è un'iniziativa di divertimento ed allo stesso tempo vuole essere una dimostrazione di soccorso per la popolazione.

Pizza e Birra

e per finire estrazione della lotteria con tre importanti premi.

La festa si svolge, come ogni anno, nel programma degli eventi ed iniziative dell'estate montaionese, in collaborazione con il Comune di Montaione.L'obiettivo ..... come sempre, divertirci, rafforzare quel profondo legame che c'è tra l'associazione e la popolazione e promuovere il volontariato...