Torna la magia della Cena sul Ponte di Mezzo

Si preannuncia una serata da favola, nel contesto incantevole dei Lungarni pisani. È cominciato il conto alla rovescia per la Cena sul Ponte di mezzo, la kermesse, ormai un appuntamento tradizionale e atteso dell'estate pisana, organizzata da Confcommercio Provincia di Pisa, in collaborazione con ConfRistoranti, la compartecipazione della Camera di Commercio di Pisa/Terre di Pisa, il patrocinio del Comune di Pisa e dell'Ente Bilaterale del Turismo Toscano EBTT. Un evento inserito all'interno del cartellone di Arcobaleno d'Estate, promosso dalla Regione Toscana e dal quotidiano La Nazione.

Giovedì 20 giugno saranno oltre 300 le persone che non si lasceranno sfuggire la prelibata occasione di gustare la bontà e la genuinità di piatti preparati da sei chef di altrettanti ristoranti pisani d'eccezione: La Clessidra, L'Artilafo, La Pergoletta, Retrobottega, La Tortuga, Tre Salotti. Sarà presente gran parte della Giunta comunale al completo: dal sindaco di Pisa Michele Conti, al vicesindaco Raffaella Bonsangue, gli assessori Giovanna Bonanno,Raffaele La Trofa, Andrea Buscemi, Paolo Pesciatini. Confermata la presenza del presidente della Camera di Commercio di Pisa Valter Tamburini e del segretario generale Cristina Martelli, oltre a quella dell'onorevole Edoardo Ziello.

Il programma della serata sospesa tra Arno e cielo, prevede un aperitivo di benvenuto alle 19 in piazza XX settembre offerto dalla Banca di Pisa e Fornacette, mentre la cena vera e propria inizierà alle 20.30. Il costo è di 50 euro, e si può prenotare direttamente on line sul sito www.confcommerciopisa.it oppure contattare il numero di telefono 050/25196.

Il menù è costituito da un ricco antipasto con flan di scorfano con crema di pomodoro, panzanella di mare croccante con verdure, calamaretti e gamberone in crosta, un raviolo alla burrata con alici del tirreno e pane croccante per primo, trancio di baccalà con crema di ceci al rosmarino e cipolla caramellata per secondo, a concludere un semifreddo al croccante su salsa di fragole, il tutto innaffiato da vini del territorio forniti dall'azienda Suveraia Wines e dalConsorzio Vini Terre di Pisa.

Sponsor della Cena sul Ponte: Enegan Luce e Gas, Banca di Pisa e Fornacette, Cash & Carry Zona Market, La Campigiana, Lattanzi Group, Ovo&Farina, Tosco Pesce, Scotti Audi, Delta, Suveraia Wines, ESDM for Autism, Panificio Primavera, Panificio Primavera, Panificio Borelli, Panificio La Spiga d'Oro.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio Stampa

