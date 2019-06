L’Università di Pisa scala 33 posizioni nel QS Ranking, la classifica dei migliori atenei al mondo

L’Università di Pisa scala 33 posizioni nel QS World University Ranking 2020 confermando e migliorando il trend di crescita degli ultimi quattro anni, e si piazza al 389° posto al mondo fra le oltre mille istituzioni accademiche censite. In particolare l’Ateneo pisano mantiene come punto di forza la propria reputazione (192° posto) e registra una crescita nella produttività scientifica, dove avanza di 40 posizioni (369° posto). A livello italiano l’Ateneo mantiene la nona posizione in classifica come scorso anno e si conferma primo fra le università generaliste toscane.

La buona performance dell’Università di Pisa nel QS World University Ranking conferma i risultati relativi alle singole discipline già pubblicati a febbraio scorso sempre dall’agenzia QS. In questo ambito, l’Ateneo ha registrato punte di eccellenza nei settori in cui vanta una lunga e consolidata tradizione, fra cui “Classics and Ancient History” (26° posto), “Mathematics”, “Physics and Astronomy” e “Computer Science and Information Systems” (tutte tra 51° e 100°) e “Library and Information Management” (50° posto).