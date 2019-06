Ufficiale, Lupi: Antonio Jun Lavanga a Santa Croce

Dopo il reparto dei centrali la Kemas Lamipel chiude anche la coppia di regia: a far coppia con il giovane e talentuoso Acquarone arriva un altro ragazzo classe 1999 e dal grande potenziale: Antonio Jun Lavanga, per tutti “Anjun”. Originario di Potenza in Basilicata, Lavanga ha mossi i primi passi nelle giovanili della Vitus Potenza con la quale ha debuttato anche in serie B.

Ecco le sue prime parole da giocatore dei “Lupi”: “Sono estremamente contento ed onorato di essere arrivato in una piazza importante come Santa Croce, società che ho spesso affrontato da avversario e che ho sempre ammirato per l’organizzazione e per la spettacolare tifoseria che segue la squadra. Quando ho saputo della richiesta e dell’interesse della Kemas Lamipel nei miei confronti non ho potuto fare altro che accettare: sono molto molto carico e felice di poter giocare in questa squadra e per questa società”. Con il reparto palleggiatori e quello centrali ormai completo, adesso la dirigenza biancorossa punterà a completare la rosa concentrandosi sulla batteria degli schiacciatori e su i vice Padura Diaz e Catania: nei prossimi giorni previste novità a riguardo.

Fonte: Ufficio stampa

