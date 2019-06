Altro colpo Use Scotti Rosa: ecco Elena Ramò

Ecco un’altra faccia nuova per l’Use Scotti Rosa che il prossimo anno cercherà la salvezza in A1. E’ ufficiale infatti l’arrivo di Elena Giovanna Ramò, guardia/ala genovese, classe 1994, che nel passato campionato ha giocato con l’Alpo e, lo scorso mese, ha disputato proprio al Pala Sammontana lo spareggio contro Bologna per la promozione nella massima categoria.

La sua carriera ha mosso i primi passi nella natia Genova, precisamente con l'Ardita-Sidus, salvo poi trasferirsi a Cervia dove ha fatto la classica trafila del settore giovanile approdando poi in prima squadra e togliendosi la soddisfazione di vincere lo scudetto Under 19 nel 2010/11. Da lì è passata poi a Battipaglia dove è diventata una giocatrice di livello. Nella società campana è infatti rimasta per ben quattro stagioni ottenendo la promozione in A1 al secondo anno e giocando per due campionati nella massima categoria, il primo in doppio tesseramento con la Battipagliese in A3. Poi altre due tappe a Ferrara ed, appunto, due campionati all’Alpo prima di arrivare alla Scotti dove tornerà a calcare i parquet della massima platea nazionale. Nella sua giovane carriera c’è anche la grande soddisfazione di un argento europeo con la Nazionale Under 20 nell'estate 2013. Benvenuta a Empoli, Elena.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

