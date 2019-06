Anniversario della Guardia di Finanza, le fiamme gialle presenti alle gare sportive a Firenze

Nell’ambito delle iniziative concomitanti con il 245º Anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, che, per Firenze, sarà celebrato il 26 giugno in Piazza del Carmine, una rappresentativa di atleti del Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle, coordinati dal Comandante Regionale Toscana - Generale di Divisione Bruno BARTOLONI - parteciperà alla manifestazione sportiva di canottaggio in Arno denominata “250 mt Sprint in Arno #NOBULLISMO”, che si terrà sabato 22 dalle ore 14.00 alle ore 19.30.

Tra i vari atleti del Corpo, parteciperanno gli azzurri pluri-medagliati V.b. Simone RAINERI, vincitore della medaglia d’oro ai Giochi di Sidney e d’argento a quelli di Pechino, e App. Matteo STEFANINI.

L’evento, a cui il Comando Regionale della Guardia di Finanza della Toscana ha dato il proprio patrocino, è organizzato, in collaborazione con la Società Canottieri Fiorentina, dall’Associazione I.R.I.S. Firenze O.N.L.U.S., che opera da molti anni a Firenze ed a Pieve a Nievole (PT) in favore dei ragazzi con disabilità intellettiva e relazionale, promuovendo la loro partecipazione alle attività sportive.

Alla manifestazione, ci sarà anche il Nucleo Sommozzatori della Guardia di Finanza, che assicurerà un’idonea cornice di sicurezza durante lo svolgimento dell’intera gara di canottaggio.

La Guardia di Finanza sarà inoltre presente, con un nutrito numero di militari e loro familiari, anche alla manifestazione "80ª Notturna di San Giovanni e Family Run" (corsa competitiva di 10 Km e passeggiata di 4 Km), organizzata dalla società Atletica Firenze Marathon e che si terrà nel capoluogo toscano sempre sabato 22, con partenza alle ore 21.00 da Piazza San Giovanni.

Fonte: Guardia di Finanza - Comando Provinciale Firenze

