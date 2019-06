Aperitivo con la privacy alla Villa Crastan di Pontedera, confronto tra imprenditori

Il 19 maggio scorso è definitivamente scaduto il “periodo di rispetto” concesso per l’adeguamento alla nuova normativa sulla Privacy; il Garante adesso ha la possibilità di effettuare controlli con relative sanzioni in caso di mancato rispetto. Una normativa che coinvolge tutti, ma soprattutto le attività commerciali, turistiche ed i professionisti che devono rispettare precisi adempimenti non sempre semplici ed intuitivi.

Confesercenti Toscana Nord in questi mesi ha svolto un lavoro capillare con consulenze gratuite rivolte agli imprenditori. Se qualcuno non fosse ancora in regola o avesse dubbi sulla correttezza di quanto fatto per il rispetto della normativa, ci sarà una nuova opportunità il prossimo 26 giugno.

Un appuntamento dal tenore informale, con un approccio smart e interattivo, visto che si tratterà il tema privacy in un incontro negli esclusivi giardini di Villa Crastan di Pontedera sorseggiando un aperitivo. A partire dalle 17 i presenti avranno modo di confrontarsi sui principali temi legati alla normativa sulla Privacy e sottoporre i propri casi aziendali dialogando con l’avvocato Francesca Vallesi, consulente legale di Confesercenti Toscana Nord esperta sui temi privacy, e con Daniele Pieraccioni di Mind4you ed esperto di gestione di privacy aziendale attraverso soluzioni digitali innovative; a fare da moderatore ci sarà Massimo Marini. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Confesercenti Toscana Nord e Primavera d’Impresa, e gode del patrocinio del Comune di Pontedera, della Camera di Commercio e di Terre di Pisa.

L’apertura sarà nei saluti del neo eletto Sindaco di Pontedera Matteo Franconi e del Presidente della Camera di Commercio di Pisa Valter Tamburini. Gli organizzatori ringraziano Cassa di Risparmio di Volterra, UnipolSai agenzia di Pontedera Galileo Consulting, Consorzio Vini Terre di Pisa, La Cittadella Caffè, Crisis, Salumificio Rosi, Tesori di Toscana, Street Food Pontedera e Tecnocasa Bartolini Pontedera.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici Confesercenti al numero 0587278011, e-mail valdera@confesercentitoscananord.it

Fonte: Confesercenti Toscana Nord

