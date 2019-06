Attacchi alla consigliera Barberi, il sindaco: "Azioni da condannare". I commenti

Ecco i commenti provenienti dal mondo della politica dopo che ignoti hanno scritto con una bomboletta a spray rosso sulle facciate del liceo 'Marconi' di San Miniato degli attacchi alla neo eletta consigliera comunale di Montaione Matilde Barberi, studentessa alla prova degli esami di maturità proprio nel liceo:

Il sindaco Giglioli incontrerà la giovane consigliera leghista: “Azioni da condannare"

“Simili gesti non possono essere tollerati, qualunque siano l'appartenenza e l'ideologia politica di riferimento. Siamo di fronte a minacce, utilizzare un linguaggio minatorio e discriminante non fa parte del giusto e sano confronto politico, e non può essere tollerato”. Il sindaco di San Miniato Simone Giglioli condanna le scritte apparse al Liceo Marconi e indirizzate contro Matilde Barberi, maturanda e neo eletta consigliera comunale a Montaione, nelle file della Lega.

“E' una ragazza di 19 anni che sta affrontando una delle prime e più importanti prove della vita da adulti, l'esame di maturità e che, giovanissima, si affaccia al mondo della politica, un segnale importante di cui c'è un gran bisogno – spiega ancora Giglioli -. Questa mattina l'ho chiamata e la prossima settimana verrà a trovarmi, dopo aver sostenuto la prova orale. Le ho chiesto di incontrarci per esprimerle personalmente la mia solidarietà, parole come queste, oltre ad essere denigratorie e fuori luogo, fanno male alla politica e alle istituzioni, e rischiano di turbarla in giorni nei quali è importante che sia concentrata per svolgere al meglio le prove d'esame – prosegue -. Non è in questo modo che si affrontano visioni politiche diverse e nessuno si deve sentire autorizzato ad offendere chi la pensa diversamente: la Città di San Miniato non si riconosce in questo tipo di gesti. Matilde è stata votata ed eletta regolarmente entrando di diritto nelle file del consiglio comunale di Montaione, questa esperienza sarà formativa ed importante per lei e mi auguro che possa svolgere al meglio il suo compito. Intanto le faccio un grande in bocca al lupo per il suo esam

Il commento del Commissario Lega di San Miniato Giovanni Pasqualino

"Come Commissario Lega e a nome di tutto il gruppo, voglio esprimere la massima solidarietà a Matilde Barberi per l'ignobile gesto ricevuto da parte di alcuni studenti dell'istituto Marconi di San Miniato del tipo, "Leghista San Miniato non ti vuole "- "Razzista vergogna". Sono frasi pesanti che fanno pensare molto, Matilde prima di essere una neo eletta Consigliera del Comune di Montaione è una ragazza di 18 anni che sta sostenendo gli esami di maturità e che merita il massimo rispetto così come lo meritano tutti i ragazzi e le persone in generale anche con un pensiero diverso dal nostro. Questo principio deve partire dalle famiglie e dalle scuole, ecco perché abbiamo voluto a tutti i costi reintrodurre l'ora di educazione civica. Occorre inoltre spiegare ai responsabili di questo vile gesto che se adottassimo la loro richiesta (Leghista San Miniato non ti vuole), la città si svuoterebbe di 1 terzo, perché vogliamo orgogliosamente ricordare che 1 sanminiatese su 3 ha votato Lega. Spero che la condanna arrivi anche da parte di tutte le altre forze politiche locali e che già dal primo Consiglio comunale previsto a fine mese, venga convocata Matilde dal Sindaco Giglioli per chiederle scusa a nome di tutti i sanminitesi e se questo non dovesse avvenire, saremo costretti a richiederlo in modo ufficiale sottoponendo lo stesso ad una interrogazione consiliare".

Legnaioli (Lega), vicini a Matilde, attacco vile e vergognoso

"A qualcuno, evidentemente, l'impegno in politica fa comodo quando è da una certa parte. Se, invece, un giovane, per di più donna, si candida per la Lega, venendo anche eletta dal popolo, allora diventa un bersaglio". Lo dichiara la deputata pisana della Lega, Donatella Legnaioli, a proposito di Matilde, neo eletta consigliere comunale per la Lega, oggetto di una scritta anonima sui muri del Liceo di San Miniato dove studia. "Come rappresentante parlamentare della Lega, come donna, sono vicina a Matilde e - sottolinea Legnaioli - ancora oggi la ringrazio per il suo impegno a favore della sua comunità. Spero che le forze dell'ordine possano assicurare alla giustizia i vili autori di questo gesto vergognoso, che non hanno neanche il coraggio delle loro idee, anche quando anti-democratiche, e si servono di un muro di una scuola e dell'oscurità per nascondere il loro pensiero. La sinistra locale, sempre in prima linea per difendere i diritti democratici e che si definisce una trincea alla violenza e al civile confronto, ad oggi, sulla vicenda, è in silenzio. Perché?".

Il commento dei Consiglieri comunali del Centrodestra Fucecchio

Abbiamo appreso dalla stampa che sui muri del liceo Marconi di San Miniato è apparsa una scritta “Leghista, non ti vogliamo!”, rivolta a Matilde Barbieri, 18 anni, che si stava apprestando a sostenere il suo esame di maturità in quell’Istituto, eletta Consigliere comunale a Montaione nella lista di centrodestra a sostegno di Giuseppe Romano.

Questo rappresenta l’ennesimo fatto di intolleranza e di odio rivolto verso coloro che la pensano diversamente, verso coloro che hanno intenzione di fare di tutto per far uscire tutta la zona dalla Dittatura del Pensiero Unico in cui è piombata, dopo 70 anni di dominio assoluto della Sinistra nelle amministrazioni locali.Il fatto che, poi, la scritta sia rivolta ad una ragazza di 18 anni che si stava apprestando a sostenere l’esame più importante della sua vita, rappresenta un ulteriore elemento di cattiveria e di spietatezza, che ben rappresenta l’atmosfera che si respira da queste parti ed un atteggiamento finora riservato alle frange estremiste, ma che sta prendendo piede anche nelle aree “moderate”, sempre più convinte che sia giusto perseguitare chi non la pensa politicamente come loro.

Ad aumentare la preoccupazione è quello che sta accadendo nelle scuole superiori della zona, dove si teme che il Pensiero Unico stia diventando una materia di insegnamento per i ragazzi, con conseguenze devastanti sul loro libero arbitrio e sulla capacità di operare libere scelte politiche per il resto della loro vita: al riguardo, è bene ricordare quello che è accaduto a Empoli nel Liceo Pontormo durante la campagna elettorale, dove il preside dell'Istituto, candidato in una lista di Sinistra alle elezioni comunali, pensò bene di indire un “teacher pride”, con l’avallo unanime del collegio dei docenti, costringendo, di fatto, tutti gli studenti (anche minorenni) ad assistere, durante l’orario delle lezioni, alla visione del video che, per i suoi contenuti inadeguati, aveva determinato la sospensione dal servizio dell’insegnante di Palermo che lo aveva confezionato.

Proprio le forze politiche che ogni giorno si riempiono la bocca con parole tipo “tolleranza”, “inclusione”, “rispetto per le differenze”, sono quelle che, nella pratica reale, si accaniscono di più contro i loro stessi concittadini, i loro figli, che hanno l’unica colpa di pensare un diverso approccio politico ai problemi, colpendo, fra l’altro, le persone nei momenti e nei contesti più critici e nelle loro debolezze.

I Consiglieri di centrodestra di Fucecchio non ci stanno: uniti come non mai, Lega e Forza Italia sono accanto a Matilde, esprimono con forza la condanna e lo sdegno verso questo gesto intollerante e cattivo; rinnovano di fronte ai Cittadini di Fucecchio il loro impegno affinché la nostra terra venga liberata dalla Dittatura del Pensiero Unico e vengano ristabilite la democrazia e la libertà di pensiero e di opinione sancite nella nostra Carta Costituzionale.

I Gruppi Consiliari di Lega e Forza Italia inoltre invitano il Sindaco Spinelli a condannare altrettanto duramente i fatti qua esposti che ricalcano i metodi “fascisti” menzionati pochi giorni nella prima seduta del Consiglio comunale dallo stesso Sindaco, con protagonisti dei ragazzi romani, attaccati perché portavano delle semplici magliette.

Per Noi gli estremismi non hanno colore politico, sono sempre e comunque da condannare.

