Bowie fotografato da Sukita: ultima settimana di mostra a Firenze, 60mila visitatori in tre mesi

Si avvicina alla chiusura, il 28 giugno, "Heroes - Bowie by Sukita", la mostra dedicata a David Bowie, icona della cultura pop, ritratto dal maestro indiscusso della fotografia giapponese Masayoshi Sukita, ed è già tempo di bilanci. Firenze in questi mesi ha confermato la sua vocazione a capitale del rock anche grazie a questa esposizione che nei quasi tre mesi di apertura ha oltrepassato i 60mila visitatori. Un bellissimo risultato che conferma come la scelta di diversificare l'offerta culturale nella nostra città sia vincente.

Promossa e organizzata da Oeo Firenze Art e Le Nozze di Figaro srl con Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze in Palazzo Medici Riccardi, la mostra, curata da Ono Arte Contemporanea è stata realizzata in collaborazione con Mus.e.

Ancora pochi giorni quindi per ammirare le 90 fotografie scelte per documentare l'arte e la vita di questi due grandi artisti nella più

esaustiva esposizione mai realizzata in Italia sul sodalizio tra Bowie ed il fotografo giapponese, un'esperienza sound and vision completa con una selezione di sottofondo delle più belle musiche della star inglese.

"Seeing David Bowie on stage opened up my eyes to his creative genius. Bowie was different to the other rock and rollers, he had something special that I knew I had to photograph" (Masayoshi Sukita)

Nelle sale del piano terra del Palazzo dimora quattrocentesca della famiglia Medici, si possono ammirare non solo gli scatti iconici della copertina dell'album "Heroes", ma anche le fotografie storiche tratte dall'archivio personale di Sukita che raccontano un'amicizia iniziata negli anni Settanta.

Il catalogo della mostra è edito da Oeo Firenze.

E sabato 22 giugno alle ore 12.20;15.20 e 17.20 gran finale nel cortile del

Palazzo della serie dei live dedicati a Bowie dal musicista Riccardo Mori.

'''Heroes - Bowie by Sukita'''

DOVE Firenze, Palazzo Medici Riccardi Via Cavour, 1

QUANDO dal 30 Marzo al 28 Giugno

ORARI da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 19.00 (mercoledì

chiuso)

COSTO BIGLIETTO intero 10 euro

ridotto 6 euro gratuito per i giovani fino ai 17 anni

INFO http://www.oeoart.com;www.palazzomediciriccardi.it]www.oeoart.com;www.palazzomediciriccardi.it

BIGLIETTERIA biglietteria@palazzomediciriccardi.it 39 055 2760552

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Firenze