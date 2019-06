Esproprio non pagato dopo 30 anni: l'intervento del Comune

Una palazzina con tanti appartamenti costruiti da decenni in zona Peep, ma su terreni mai espropriati fino in fondo dal Comune e per i quali non erano stati pagati i legittimi proprietari - afferma il vicesindaco e assessore con delega al patrimonio e bilancio Dario Rollo.

A distanza di oltre 30 anni, il comune di Cascina cerca di mettere ordine e sistemare un altro dei tanti problemi che arrivano dal passato. Tutto nasce quando un proprietario di un appartamento ha chiesto al comune di trasformare il proprio diritto di superficie in diritto di proprietà dell'area. Dai controlli degli atti è emerso il problema e cioè la mancanza di proprietà da parte del comune su un'area che era stata ceduta nel 1995 dallo stesso ente comunale ad una cooperativa per costruirci appartamenti di edilizia popolare.

Tale situazione dimostra una certa superficialità della gestione della cosa pubblica in passato, anche perché vi sono diverse situazioni del genere che le amministrazioni PD, nonostante fossero state messe al corrente dagli uffici con numerose informative di giunta, non hanno mai sanato. D'altronde per risolvere questi problemi è necessario pagare le aree, ora per allora, comprendendo le rivalutazioni e interessi. E questo non veniva fatto dal PD perché non avevano risorse, in particolare sul titolo 2 investimenti.

Altra area per la quale non risulta il pagamento completo riguarda l'ex campo rom di via del Nugolaio. Proprio quell'area attenzionata e di estrema importanza per il PD. Tanto da comprare nel 2014 tre roulotte e regalarle alle famiglie rom, tenendo però intestate le proprietà dei mezzi e pagandone bollo e assicurazione annuale, oltre naturalmente a tutte le utenze e vari servizi. L'area dove sorgeva il campo non è stata mai finita di pagare ai proprietari dal lontano 1986. Anche in questo caso, questa amministrazione, dopo aver smantellato il campo pieno di abusi edilizi, bonificata l'area da rifiuti e degrado, installata telecamera per controllo dell’area contro gli abbandoni rifiuti, ha provveduto a stanziare le risorse necessarie per completare il pagamento del terreno e risolvere definitivamente l'ennesimo problema.

Queste mancanze e ritardi del PD sono costati ai cittadini cascinesi migliaia di euro per rivalutazioni e interessi sulle somme dovute ai legittimi proprietari. Denaro che poteva essere risparmiato se si fossero pagate le aree in tempo utile e senza aspettare anni. L'attuale amministrazione dimostra, ancora una volta, di amministrare la cosa pubblica con senso di responsabilità e in maniera oculata e precisa. In consiglio comunale, chi si è astenuto sulla delibera riguardante la conclusione del problema nell’area peep è stato proprio il PD, dimostrazione di mancanza totale di senso di responsabilità e credibilità – conclude Rollo.

Fonte: Comune di Cascina - Ufficio Stampa

