Infermieri: arriva una rubrica con gli annunci di lavoro sul sito di Opi Firenze Pistoia

Domande e offerte di lavoro per gli infermieri. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze Pistoia ha attivato una bacheca lavoro utile per ricerche e possibilità di occupazione del settore.

«Il servizio viene offerto gratuitamente dall’Ordine – commenta Danilo Massai, presidente di Opi Firenze Pistoia -. Per quanto riguarda la pubblicazione dell’offerta di lavoro, occorre compilare un modulo con i dati essenziali dell’annuncio, previa accettazione di termini, condizioni di utilizzo del servizio e dell’informativa privacy. L’annuncio verrà pubblicato dopo un controllo e dopo specifica validazione da parte della segreteria dell’Ordine. L’idea ci è venuta anche in considerazione delle numerose richieste di personale infermieristico che ultimamente sono pervenute all’Ordine. Invito tutti gli infermieri e le strutture sanitarie in cerca di personale a usare questa nuova opportunità».

Il nuovo servizio è visualizzabile a questo indirizzo web: http://www.opifipt.it/index.php/28-collegio/412-la-bacheca-inserzioni-dell-ordine

Fonte: Ufficio stampa Opi Firenze-Pistoia

Tutte le notizie di Firenze