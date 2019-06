Lavori in Fi-Pi-Li, Pavese e Di Rienzo (FdI): "Incrementare forze di lavoro sul cantiere"

Ora che anche le associazioni di categoria lanciano l’allarme per lo svolgimento dei lavori di adeguamento della FiPiLi, nel tratto Montelupo-Ginestra, sarebbe utile che i suggerimenti che, ormai, da più parti, vengono resi pubblici, fossero ascoltati dalle istituzioni locali, che, finora, sono state completamente inermi, nell’organizzazione e nelle soluzioni di viabilità alternativa.

Eppure i lavori erano ampiamente programmati, eppure si ha avuto anche il tempo di spostarli di qualche settimana, da quello che doveva l’inizio ufficiale, a inizio maggio. Guarda caso proprio il lunedì successivo le elezioni amministrative.

Nel 2018 non possiamo più ascoltare sindaci che, invece di impegnarsi per trovare soluzioni rapide e veloci, ci vengono a raccontare la favoletta dell’uso dei mezzi pubblici o la condivisione dell’auto, a fronte dei problemi di percorrenza di una delle più importanti arterie viarie regionali.

Si proceda quindi, al più presto, a un incremento delle forze lavoro sul cantiere in FiPiLi, tenendolo aperto H24, per concludere al più presto i lavori di adeguamento, per far ritornare competitivo un territorio che ha da anni già gravi ritardi infrastrutturali.

Federico Pavese

Portavoce Fdi Empolese-Valdelsa

Mario Di Rienzo

Portavoce Fdi Montelupo Fiorentino

