Il liceo Marconi non vuole chi compie atti di teppismo, Robino (Ds): "Vicinanza alla ragazza"

Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 sui muri esterni del liceo sono comparse delle scritte offensive contro una studentessa maturanda, tracciate da ignoti con una bomboletta spray.

Tutto il personale della scuola, docenti e ATA, esprime il proprio disappunto per quanto accaduto. Il Dirigente Scolastico, prof.P.Robino, interpretando il pensiero di quanti nel liceo sanminiatese lavorano e studiano, afferma: "Come scuola riteniamo l'accaduto di estrema gravità, e per tale motivo abbiamo chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Se l'imbrattamento di un edificio pubblico con offese è di per sé atto teppistico grave, qui registriamo una aggressione ad una nostra studentessa, peraltro a pochi giorni dall'Esame di Stato. Esprimiamo la nostra vicinanza alla ragazza, auspicando che ognuno faccia il possibile per garantirle le migliori condizioni per affrontare con la necessaria serenità l'importante prova che la aspetta. Personalmente penso che non solo la nostra scuola, ma tutta San Miniato consideri veramente “indesiderato“ chiunque commetta gesti di inciviltà come questi, dimostrandosi intollerante nei confronti di una studentessa, e creando ingenti danni ad un edificio scolastico, bene pubblico per eccellenza, danni che verranno pagati da tutti i cittadini della provincia".

Fonte: Liceo Marconi

Tutte le notizie di Montaione