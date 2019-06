Malore per l'ex tecnico Gigi Simoni: è grave in terapia intensiva

Fiato sospeso per il mondo dello sport. Questa mattina ha avuto un malore nella sua abitazione di San Piero a Grado, Gigi Simoni, l'ex tecnico tra le altre di Inter, Genoa e Pisa, storica figura del calcio italiano. Simoni è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cisanello di Pisa, le sue condizioni sarebbero molto critiche. I sanitari stanno costantemente monitorando la situazione.

Il 'tecnico gentiluomo', così venne definito, ha allenato decine di club sia in Italia che all'estero, memorabile la stagione 1997-98 quando con l'Inter di Ronaldo portò a casa la Coppa UEfa. Come allenatore detiene il primato assoluto di 7 promozioni in Serie A e ha vinto cinque volte il campionato di Serie B, due dei quali con il Pisa. Prima di allenare è stato anche giocatore, vestendo la maglia tra le altre del Napoli, con cui ha vinto una Coppa Italia nel 1961-62, e del Genoa. Gli ultimi incarichi sono stati da dirigente con il Gubbio.

