Piazza del Carmine a Firenze, fontanello artistico circondato da illuminazioni speciali

Una speciale illuminazione per il fontanello artistico di piazza del Carmine: è quella realizzata da SILFIspa, che ha voluto rendere omaggio all'elemento simbolico del chiodo anche con la luce, riproducendone la forma quadrangolare in diverse dimensioni e proiettandole sulla superficie pavimentata che circonda il fontanello.

Il fontanello, inaugurato lo scorso marzo e chiamato "Ora et Labora", simboleggia l'importanza dell'artigianato fiorentino per l’Oltrarno, e può ora contare anche sul nuovo impianto di illuminazione. La tecnica artistica è stata quella di utilizzare un proiettore a led di derivazione teatrale che include un accessorio a maschera, denominato "gobo": questa maschera è progettata specificamente per riprodurre motivi decorativi (in questo caso richiamando proprio la forma della testa dei chiodi del fontanello) ed è collocata in adiacenza alla fonte luminosa dell'apparecchio, in modo da proiettare la luce "sagomata" secondo il disegno concepito.

Il concept realizzativo è stato completato con la scelta di una luce calda a temperatura di colore di 3000K, in simbiosi con il materiale di finitura del fontanello, e di una potenza elettrica molto ridotta di soli 58W, compatibile con le esigenze di efficienza energetica richieste alla pubblica illuminazione.

Fonte: SILFIspa - Ufficio stampa

