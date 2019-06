Sonia Parri va in pensione, da oltre venti anni è stata la segretaria degli ultimi tre sindaci

Ha lavorato per 22 anni nella segreteria del sindaco del Comune di Empoli. Solo questo dato fa capire quanto il suo ruolo sia stato importante in questo periodo: dall’ottobre del 1997 fino a pochi giorni fa, quando è andata in pensione.

Stiamo parlando di Sonia Parri, perno dell’ufficio segretaria del sindaco fin dai tempi di Vittorio Bugli, poi con Luciana Cappelli e infine con Brenda Barnini in questi ultimi cinque anni.

Da quella scrivania ha conosciuto praticamente tutti gli assessori che in queste due decenni si sono succeduti, gestendo agende e appuntamenti, occupandosi degli eventi e delle cerimonie istituzionali.

Un ruolo che implica grande affinità col primo cittadino di turno.

Non è un caso che il sindaco in carica Brenda Barnini abbia scritto: «In questi anni da Sindaco sono davvero tanti i dipendenti che sono andati in pensione e per ognuno c'è stato un momento difficile di saluto. Quello con Sonia Parri però è stato veramente impegnativo. Lei è stata il mio angelo custode in Segreteria, mi ha tenuto l'agenda cioè ha custodito i tempi della mia vita, ha sopportato i giorni in cui ero nervosa e capito sempre quando era il momento di parlare e quale quello di aspettare. Mi ha cresciuto e insegnato tanto, è stata a volte mamma, a volte amica, a volte severa. Perfetta nel rispetto dell'istituzione ma anche ironica quando ce ne era l'occasione. Insomma cara Sonia entrare in ufficio ora la mattina, affacciarmi alla stanza e non vederti lì è davvero dura».

Sonia adesso si dedicherà a fare la madre a tempo pieno, ha tre figli, due femmine e un maschio, ormai adulti, e tre nipotini.

Prima di entrare in Comune ha lavorato nel privato con suo marito, ma anche all’Istituto ‘Checchi’ di Fucecchio nell’ufficio segreteria della scuola e poi al Comune di Cerreto Guidi.

Un percorso lungo, nel quale si è sempre contraddistinta per professionalità e disponibilità. Dal sindaco e da tutta la giunta precedente e da quella attuale, da tutto il personale dell’amministrazione comunale un caloroso ringraziamento.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

