Suvignano, domani la grande festa nella tenuta simbolo della lotta alla mafia

Tutto pronto per la grande festa di domani, domenica 23 giugno, nella Tenuta di Suvignano, nel senese. In uno dei luoghi-simbolo della lotta alla criminalità organizzata, da quest'anno affidata in gestione alla Regione Toscana, si apriranno i cancelli per vivere un bene che è tornato finalmente di tutti.

Dopo una mattina di musica (con la street art band "BadaBimBumBad" a guidare come un pifferaio gli ospiti sui sentieri di una terra riconquistata), di teatro ("Straligut teatro") e di occasioni per picnic all'aperto con i prodotti agricoli a filiera corta del territorio, nel pomeriggio spazio alle parole, di lotta e di speranza, con l'incontro "Conoscere le mafie, costruire la legalità": parteciperanno, insieme all'assessore regionale alla presidenza Vittorio Bugli e ai sindaci di Monteroni d'Arbia e Murlo, Gabriele Berni e Davide Ricci, l'imprenditore calabrese Antonino De Masi, che da anni vive sotto scorta per aver denunciato il racket, e la giornalista Federica Angeli, sotto scorta anche lei dal 2013 per le sue inchieste sulla mafia romana.

Chiusura di nuovo in musica con i "Modena City Ramblers".

