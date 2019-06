Viola l’affidamento ai servizi sociali, finisce in carcere

Nella giornata di ieri, i militari della Stazione di Vaiano, nel corso di servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato e tratto in arresto un 53enne che, sebbene sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali, per reati contro il patrimonio e la persona, non ottemperava agli obblighi previsti venendo segnalato all’autorità giudiziaria che aggravava la misura cautelare con la custodia in carcere. L’uomo è stato associato presso la casa circondariale della Dogaia. In passato l’uomo era stato arrestato in flagranza di reato dagli stessi Carabinieri di Vaiano per aver picchiato e minacciato la madre al fine di farsi consegnare alcune decine di euro per acquistare stupefacenti

