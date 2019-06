Volo del Ciuco, per la notturna si deride la politica

I 900 anni dall'incastellamento non è una ricorrenza che capita così spesso ed Empoli celebra con la 'notturna' del Volo del Ciuco. Piazza Farinata come sempre è strapiena e stavolta il pubblico ringrazia per non aver dovuto sopportare la canicola dei pomeriggi del Corpus Domini. I figuranti organizzati dalla Compagnia di Sant'Andrea danno un grande affresco del Medioevo in cui Empoli divenne città a tutti gli effetti. Nota di colore: il neo nominato assessore alla cultura Giulia Terreni non si è sottratta dal partecipare come figurante ai tamburi, come già negli anni scorsi. Ma gli occhi come sempre sono tutti puntati al cielo per il ciuco di cartapesta, indirizzato dalla torre campanaria della Collegiata verso la colonna di Palazzo Ghibellino. Come ogni anno viene deriso un personaggio che ha avuto mala sorte affibbiandogli il nome dell'asino fantoccio. Per il 2019 è stato scelto Andrej Beatruska, sottile riferimento politico ad Andrea Poggianti per il nome e la crasi Beatrice Cioni-Dusca Bartoli per il cognome, tra gli sconfitti delle ultime elezioni politiche. Una scelta che farà sicuramente discutere. Con stasera si dà ufficialmente il via all'estate: viva Empoli e i suoi cittadini.

Elia Billero

