Don Zappolini va a Ponsacco dopo 37 anni in parrocchia a Perignano

A 37 anni dalla nomina come parroco di Perignano (Casciana Terme Lari), don Armando Zappolini è stato trasferito dal vescovo di San Miniato monsignor Andrea Migliavacca per la parrocchia della vicina Ponsacco a partire da settembre prossimo.

Don Zappolini è noto oltre i confini della sua parrocchia e anche fuori dalla Toscana per essere a capo della onlus Bhalobasa e dell'associazione contro il gioco d'azzardo patologico Mettiamoci in gioco, per aver partecipato alle attività di Libera e della Caritas, . Sulle orme dei cardinali Giovanni Benelli e Silvano Piovanelli, nel 1990, ha fondato la comunità terapeutica per tossicodipendenti di Usigliano. Nel 1993 è entrato nel Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza, dal 2011 è stato nominato presidente. Ha anche un sito sul quale è presente il calendario giorno per giorno delle sue attività.

