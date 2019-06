Tragedia in Fi-Pi-Li, morte due persone tra Montopoli e Santa Croce

Due persone sono morte in un incidente stradale questa notte in Fi-Pi-Li tra le uscite di Montopoli e Santa Croce in direzione Firenze. Il fatto è accaduto alle 4.30 circa nel territorio comunale di San Miniato. Nella Vw Polo blu ribaltata sono morte un 28enne e un 29enne di Empoli ma residenti a Lastra a Signa rimaste incastrate. Il conducente della Vw bianca è stato invece trasportato all'ospedale di Empoli per lievi ferite. Illesa una famiglia di origini straniere a bordo del terzo mezzo, una Renault. Sul posto i vigili del fuoco di Castelfranco e la polizia stradale. Le salme sono adesso nell'istituto di medicina legale a Pisa in attesa della decisione del magistrato di turno. Il tratto di strada è rimasto chiuso per 5 ore, per poi essere riaperto intorno alle 10 del mattino.

