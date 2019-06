Palio dei Rioni di Montelupo, le big in difficoltà ma le gare vanno avanti

Spettacolo, emozioni e colpi di scena nella seconda settimana rionale. La seconda giornata del Girone B si apre subito col big match del girone: la Sambobolinese, che già prima del palio era indicata come una forte pretendente alla vittoria finale, supera con un netto 3-0 la Vinicola, rione che nelle ultime edizioni è sempre arrivato sul podio, e con la consecutiva vittoria per 3-1 sul Castello si porta con 6 punti al comando del proprio girone. Posizione che condivide a parimerito con la Vinicola stessa, che riprende la sua corsa superando con un perentorio 6-0 il Bar Carlino, fanalino di coda con 0 punti. Nelle posizioni intermedie del Girone ci sono poi il Centro con 4 punti, dopo il bellissimo scontro con il Castello che termina con un pareggio ricco di gol (2-2), e il Castello stesso, ad 1 punto, che con Bar Carlino si gioca il passaggio del turno la prossima settimana.

Nel girone A invece stupisce tutti la sconfitta dei tre volte campioni in carica de La Graziani per 2-3 nei confronti del Turbone, rione tosto e trascinato da uno scatenato Maltomini, autore di una tripletta, e al comando della classifica cannonieri con 5 reti in 2 partite. Nell’altro big match del Girone A è il Fibbiana a guadagnarsi i 3 punti sul rione Via Rovai, compagine che nelle ultime due edizioni non ha mai trovato la vittoria nei confronti dei nero verdi fibbianesi, e che anche a questo giro si devono arrendere al gol di Cresti Cosimo e alle parate di Sabatini. Nel girone A pertanto condividono la prima posizione con 6 punti il Turbone e La Graziani, seguono a 3 punti Fibbiana e Via Rovai, mentre chiude il girone con 0 punti il Rione degli Ertanoli.

In questa settimana ha preso il via anche il Primo Palio dei Bambini, manifestazione rivolta a i rionanti più piccoli, che a suon di giochi, colori e divertimento si sono sfidati sul manto del via Landini. Ben 123 bambini coinvolti in questa prima edizione che vede momentaneamente al comando i giovani rionanti de La Graziani. Adesso appuntamento a Martedì 25 e Mercoledì 26 Giugno per i più piccoli che si sfideranno negli ultimi giochi per vedere chi alzerà la coppa. Ma a prescindere da chi vincerà, grande è la vittoria, grande sarà la vittoria per tutti i giovani rionanti.

Il Palio ripartirà Lunedì 24 Giugno e si protrarrà fino a Giovedì 27 Giugno con le ultime due giornate di gironi eliminatori, dai quali avremo i primi verdetti e grazie ai quali si costruirà il tabellone finale che porterà i due rioni più forti e più tenaci a contendersi il titolo Giovedì 11 Luglio. Spettacolo garantito.

