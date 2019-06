Ricercato dal Belgio, trovato all'isola del Giglio

La polizia del Belgio lo stava cercando da tempo ma solo oggi è stato trovato e catturato sull'isola del Giglio: parliamo di un 35enne albanese, arrestato dalla squadra mobile della polizia grossetana. Con il supporto della motovedetta della guardia di finanza di Porto Santo Stefano sono stati effettuati dei controlli che hanno portato, ieri pomeriggio, all'arresto. L'uomo aveva un mandato di cattura internazionale per associazione a delinquere e reati contro il patrimonio. Adesso si trova in carcere in attesa di estradizione.

