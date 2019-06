A scuola con Leonardo, si chiude l'anno a Fucecchio

Per il Circolo Didattico di Fucecchio si è concluso giovedì 20 giugno un anno di scuola dedicato a Leonardo Da Vinci, in onore delle celebrazioni del 500esimo anniversario della sua morte. L’intero istituto, con modalità e percorsi diversi, persino alla scuola dell’infanzia, ha conosciuto, studiato e ricostruito con tecniche e strumenti vari, vita e opere del genio di Vinci.

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del comune di Fucecchio ed è stata introdotta dall’intervento dell’assessore alla cultura Daniele Cei, in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale, e da una telefonata in diretta da parte della dirigente Maria Elena Colombai. Entrambi si sono complimentati con docenti ed alunni per i tanti lavori realizzati ed in particolare per la loro impronta innovativa e creativa. Due momenti inoltre, davvero preziosi, perle di competenza e coinvolgimento, hanno arricchito la serata: l’esilarante e sapiente interpretazione di Elisa Gentile del Museo di Fucecchio, nei panni della misteriosa Tommasia che ha narrato in lingua antica la vita di Leonardo e la sapiente e stimolante presentazione di Michela Malvolti del Museo Leonardiano di Vinci che ha fatto apprezzare a tutti un Leonardo inedito e sconosciuto.

La scuola ha poi presentato due progetti specifici realizzati nei vari plessi: #genioioposso, condotto dall’insegnante Moriani Patrizia, Innovator Innovation Technology e Microsoft Educator Expert, con il quale è stato ideato un percorso formativo nuovo, nato dalla ricerca delle caratteristiche del pensiero leonardiano da trasferire nella pratica didattica, che ha saputo coniugare il modo di apprendere di Leonardo con il metodo di lavoro EAS ideato dal prof. Rivoltella, direttore del CREMIT, Cattolica di Milano, il cui uso è diffuso sia nell’istituto che in Italia.

È stato elaborato e realizzato nella classe seconda C “Carducci” un curricolo per EAS ispirato ai temi leonardiani: il genio, il volo, le macchine, le emozioni nella sua pittura che ha visto anche una notevole produzione digitale da parte dei bambini: eBook, videopresentazioni, flash cards, animazioni, realtà aumentata, coding e robotica; ‘I Giocondi” condotto dalle insegnanti Daniero Lorella e Panicucci Sibilla. Si tratta di un gemellaggio tra scuole europee che consente di aprire una finestra sul mondo e di condividere buone pratiche didattiche sulla piattaforma online eTwinning di INDIRE, una sorta di partenariato virtuale tra istituti anche di grado diverso. Il progetto si chiama “Giocondi” in quanto il nome, non solo rimanda alla celebre opera leonardiana, ma racchiude in sè la parola gioco e allegria. Infatti il progetto si propone di reinterpretare in chiave ludica e creativa invenzioni e opere di Leonardo. Sono stati realizzati e ne verrano ancora completati, perché il progetto è in corso, manufatti o elaborati digitali, che saranno esposti nel prossimo a.s. in un museo appositamente dedicato. Tutti gli elaborati, che svilupperanno un aspetto del genio (Leonardo ingegnere, pittore, inventore, favolista) confluiranno poi in una galleria virtuale con le opere degli altri paesi aderenti. Le classi che hanno aderito sono: plesso Carducci, le seconde A-C-D-E, le quarte A - B e le quinte A-C- E. Inoltre hanno aderito anche i bimbi dell’ ultimo anno delle scuole materne di Pinete e di Ariosto.

Anche le classi seconde del plesso “Carducci”, A - B - D, insieme a C e E, hanno realizzato un percorso di lavoro con al centro Leonardo, iniziato presso la biblioteca comunale di Fucecchio e proseguito con i laboratori del Museo Leonardiano di Vinci, nei quali sono stati sperimentati tutti gli aspetti del genio di Vinci, arte, scienza e ingegneria, seguiti anche dalle classi terze A - B - C - D - E. Uno spettacolo teatrale ha messo in scena per le seconde alcune favole scritte da Leonardo.

Un’intera scuola dell’infanzia, le Pinete, ha dedicato tutto l’anno scolastico all’approfondimento del Leonardo scienziato, artista e ingegnere con il progetto “Anche Leonardo è stato bambino” terminando con una rappresentazione teatrale arricchito da bellissimo mosaici sulla sua vita "raccontata" anche in modo espressivo in un colorato libro. Durante la serata sono stati presentati video documentativi delle varie attività realizzate nelle scuole.

Le insegnanti ringraziano sentitamente la Biblioteca Comunale di Fucecchio ed i Musei di Fucecchio e Leonardiano di Vinci, che hanno saputo coinvolgere in modo competente tutti gli alunni alla figura del genio di Vinci e per il riconoscimento attribuito al progetto #genioioposso presso i loro canali social dal Museo Leonardiano di Vinci, patria natia del genio italiano.

Citando Leonardo "Tristo è quel discepolo che non avanza il maestro." Al Circolo Didattico di Fucecchio si può fare.

Fonte: Circolo Didattico Fucecchio

Tutte le notizie di Fucecchio