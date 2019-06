Spaccio in Vettovaglie e ladri a Cisanello, le operazioni dei carabinieri a Pisa

Continuano i controlli straordinari dei carabinieri di Pisa, assieme alla unità cinofila antidroga di San Rossore e a una squadra di personale di rinforzo inviato dal comando generale, nelle zone centrali e periferiche di Pisa.

Dal pomeriggio di ieri, 22 giugno, i carabinieri:

- hanno arrestato per spaccio in concorso due tunisini di 40 e 45 anni, pregiudicati e senza fissa dimora. Sono stati sorpresi nei pressi di piazza delle Vettovaglie mentre cedevano, in tre distinte circostanze, della droga a giovani del luogo. Gli arrestati avevano 7 grammi di cocaina, 40 grammi di hashish e 3 grammi di eroina, il tutto suddiviso in dosi, assieme 120 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio. Gli arrestati, trattenuti nelle camere di sicurezza, verranno condotti nella mattinata di domani dinanzi al giudice per l’udienza con rito direttissimo;

- hanno arrestato un 25enne italiano, pregiudicato, mentre nei pressi dell’ospedale di Cisanello aveva rubato un portafoglio appartenente al personale sanitario in servizio presso la struttura. La refurtiva è stata recuperata e l’autore del reato è stato trasferito presso la locale casa circondariale, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, con l'accusa di furto aggravato.

Inoltre sono state denunciate a piede libero altre nove persone:

- una 26enne, pregiudicata, controllata nei pressi di piazza delle Vettovaglie e trovata in possesso di un coltello a serramanico, posto sotto sequestro;

- un 50enne, pregiudicato, controllato nei pressi della stazione Ferroviaria e trovato in possesso di un coltello a serramanico, posto sotto sequestro;

- quattro donne straniere, di cui due pregiudicate, sorprese all’interno di un esercizio commerciale presente in Corso Italia , subito dopo aver commesso, in concorso tra loro, il furto di merce di vario genere. La refurtiva, recuperata dagli operanti, è stata restituita all’avente diritto;

- tre persone deferite per inosservanza del foglio di via obbligatorio dal Comune di Pisa.

Grazie al contributo del cane antidroga Roy, effettivo al Nucleo CC Cinofili di San Rossore, i militari hanno rinvenuto nei pressi della Stazione Ferroviaria 24 grammi di hashish, ben riparati in alcuni nascondigli.

