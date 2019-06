Stadio Melani, lavori secondo i tempi. A breve intervento in tribuna ovest

Procedono secondo i tempi programmati da Amministrazione e società sportiva, gli interventi di miglioramento sismico della tribuna ovest dello stadio comunale “Marcello Melani”. Iniziati i primi di giugno, i lavori riguardano principalmente le strutture portanti e la copertura, con interventi sulle travi e sugli ancoraggi, sui pilastri e sulle fondazioni. Nei prossimi giorni avranno inizio, inoltre, le valutazioni sulla vulnerabilità sismica della tribuna nord, la sostituzione delle sedute nella tribuna ovest e il potenziamento dell'impianto di illuminazione.

I progetti in corso di svolgimento riguardano un più ampio percorso di verifica dello stadio sotto diversi aspetti normativi e permetteranno di superare alcune criticità che in passato avevano portato al rischio di rendere l’impianto sportivo inutilizzabile per le partite di campionato.

Nei giorni scorsi è stata individuata la ditta che fornirà le nuove sedute per la tribuna ovest. Si tratta della Omsi Srl di Zola Predosa (BO), operatore specializzato nella produzione e posa in opera di strutture per i settori sportivi.

Le 2113 nuove sedute saranno numerate e monocolore, blu. Al centro del settore, alcuni seggiolini di colore arancione andranno a formare la figura del Micco, simbolo della città e della società.

Secondo quanto concordato con i Vigili del Fuoco, i primi tre gradoni in basso della tribuna ovest verranno lasciati liberi perché disagevoli in caso di pioggia e comunque con una visibilità precaria.

Per ottemperare alle nuove disposizioni della Lega Pro, l´attuale impianto di illuminazione dell'area di gioco sarà integrato con l´aggiunta di ulteriori proiettori, sia sulle tribune ovest e centrali, sia su due torri faro; alcuni saranno alimentati dall'impianto esistente, altri con nuove linee. Il progetto è stato donato all'Amministrazione dalla società di calcio, nell'ottica di una concreta e fattiva collaborazione.

Nei prossimi giorni verrà individuata la ditta che si occuperà di fornire e montare i nuovi proiettori per l’area di gioco, la cui installazione è prevista i primi di luglio.

Secondo il calendario dei lavori predisposto, gli interventi saranno ultimati entro luglio, quando sarà nuovamente convocata la Commissione per l´agibilità dello stadio per il campionato 2019-2020. L'Amministrazione comunale intende sottolineare l'impegno profuso dalla società Us Pistoiese per garantire la permanenza della squadra in Lega Pro e per la collaborazione dimostrata nel percorso intrapreso per il miglioramento dell'impianto, indispensabile all'iscrizione della squadra al campionato. Ribadisce infine l'impegno preso nella realizzazione dei lavori.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa

