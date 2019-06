La targa dedicata a Togliatti torna in città, cerimonia per l'amnistia del '46

Si svolgerà oggi, domenica 23, alle 18,30, in piazza Togliatti nei pressi di Viale della Resistenza, una breve cerimonia per la nuova ricollocazione della storica targa dedicata al primo segretario comunista del dopoguerra. Dopo aver dipanato alcune questioni burocratiche la targa torna quindi nel luogo originale in cui fu collocata nel 1986.

“Potrà sembrare una scena del film Berlinguer ti voglio bene – dice Mirco Del Buono, segretario Pd di Sarteano – ma c’era la necessità di riannodare alcuni legami affettivi con il recente passato. Spesso ci dimentichiamo che il Partito Democratico viene da una lunga somma di tradizioni democratiche non potevamo permetterci il lusso di perderne una parte”.

“La stessa data scelta per la cerimonia non è casuale – conclude Del Buono - un chiaro richiamo al provvedimento di amnistia voluto da Togliatti il 22 giugno del 1946 in cui si cercò di porre fine agli odii del ventennio fascista. Obiettivo includere tutti alla vita democratica del Paese senza creare minoranze escluse o capri espiatori a cui addossare ogni colpa. Discorso quanto mai attuale”.

Fonte: Ufficio stampa

