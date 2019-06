Ceam Empoli offre lavoro nell'officina meccanica: ecco il profilo richiesto

La Ceam Control Equipment di Empoli sta cercando personale per l'officina meccanica nella sua sede di Casenuove a Empoli. Si cerca un metalmeccanico da assumere a tempo indeterminato previo contratto di prova di tre mesi. L'orario di lavoro è standard dal lunedì al venerdì per 8 ore giornaliere con pausa pranzo.

Si richiede: conoscenza almeno minima di meccanica e aggiustaggio generale per officina artigianale/industriale, minima conoscenza di utilizzo di macchine utensili base, come tornio, fresa, saldatura, uso computer e buone dosi di interazione e lavoro di gruppo con colleghi.

La produzione interessata alla figura, è lo staff di realizzazione e assemblaggio di piccole parti meccaniche per la produzione di sensori e strumenti, praticamente micromeccanica di precisione. L'ambiente di lavoro è strutturato ma familiare, sicuro sotto ogni punto di vista.

"Cerchiamo una persona leale e corretta - spiega il presidente Ceam Simone Campinoti -, positiva, che sia disponibile a crescere e imparare cose nuove, sappia lavorare e interagire positivamente in un gruppo di lavoro, non abbia paura di sporcarsi le mani, lavori con passione e non solo per necessità. Soprattutto è fondamentale che sia in grado di autogestire i propri compiti affrontando i problemi quotidiani alla ricerca di soluzioni".

