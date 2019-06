Corsi gratuiti finanziati dalla Regione Toscana per acconciatore e estetista all'Accademia Santini - Partecipa all'Open Day

Corsi di qualifica per Acconciatore Addetto

I Corsi di Qualifica per Under 18 e Over 18 per Acconciatore sono riconosciuti e finanziati dalla Regione Toscana in base ai requisiti dei partecipanti.

I corsi si terranno presso la sede di Empoli (FI), e approfondiremo materie come:

- Taglio donna/uomo

- Pieghe/acconciatura

- Colorazione, decolorazione e meches

- Organizzazione aziendale e gestione del cliente Comunicazione e Marketing

- e molto altro.

Oltre alla formazione teorica e pratica, garantiamo stage lavorativi, dove potrai imparare e applicare tutti i trucchi del mestiere.

Tutto questo in una struttura all'avanguardia e con i migliori professionisti del settore.

Vieni a trovarci durante gli Open Day

clicca: Santini Open Day e potrai, senza impegno:

‍Visitare la struttura

Scoprire le aule durante la formazione

Avere un colloquio con un responsabile della formazione per avere tutte le informazioni sui corsi.

Corsi di qualifica per Estetista Addetto

I Corsi di Qualifica per Under 18 e Over 18 per Estetista sono riconosciuti e finanziati dalla Regione Toscana in base ai requisiti dei partecipanti.



Il corso si terrà presso la sede di Empoli (FI), e approfondiremo materie come:

- Make-up

- Nails

- Tecniche di massaggio

- Organizzazione aziendale e gestione del cliente

- e molto altro

Oltre alla formazione teorica e pratica, garantiamo 800 ore di stage lavorativi dove potrai imparare e applicare tutti i trucchi del mestiere.

Tutto questo in una struttura all'avanguardia e con i migliori professionisti del settore.

Vieni a trovarci durante gli Open Day

clicca: Santini Open Day e potrai, senza impegno:

‍Visitare la struttura

Scoprire le aule durante la formazione

Avere un colloquio con un responsabile della formazione per avere tutte le informazioni sui corsi.