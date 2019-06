Il Genio di Leonardo dalle origini all’era spaziale: mostra fotografica all'oratorio di San Carlo

C’è la rappresentazione del “Genio”, che si confronta con scenari di oggi ma futuristici per la sua epoca. Ci sono i codici rivisti con le applicazioni odierne delle sue invenzioni; il paesaggio Vinciano rielaborato in maniera “anticata”; le sue opere, inserite in ambienti e contesti della nostra vita quotidiana. Un affascinante e allegorico viaggio attraverso il tempo e lo spazio. Un modo originale per rendere omaggio al 500° anniversario della morte di Leonardo Da Vinci. E’ questo il biglietto da visita della mostra fotografica “Il Genio di Leonardo” che si svolgerà all’Oratorio di San Carlo (via Testaferrata) da sabato 29 giugno a domenica 7 luglio (ingresso libero).

Promossa dal Gruppo fotografico “Giglio Rosso” con il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, la mostra sarà inaugurata sabato mattina, alle ore 10.30, e presenta una quarantina di immagini che affrontano il tema leonardiano, di così ampia e al tempo stesso difficile interpretazione, attraverso un taglio davvero originale: dalle origini al mondo contemporaneo.

Oltre agli aspetti che si sono ricordati, vengono ad esempio evidenziati tutti i possibili modi di sfruttamento consumistico della stessa immagine di Leonardo, lo sviluppo dei suoi studi oggetto di successive tesi universitarie, bellissime immagini “still life” di movimenti meccanici ispirati dai suoi pensieri.

“Questa mostra – sottolinea il Vicesindaco con delega alla Cultura, Claudia Centi – nasce dalla partecipazione del gruppo fotografico al Festival del Libro Illustrato, che si è svolto lo scorso mese di aprile, e che all’epoca fu ospitata al Palazzo Pretorio di Certaldo. Da sabato potremo quindi ammirarla anche a Castelfiorentino, inserendosi virtuosamente nel ricco calendario delle celebrazioni leonardiane che contemplano numerose iniziative in tutto l’Empolese Valdelsa”.

Questi i nomi dei fotografi che espongono alla mostra: Fanny Malatesti, Lisa Bulleri, Marco Mangini, Emilio Del Lesto, Giacomo Conti, Roberto Terzuoli, Lorenzo Mangini, Mario Lensi.

La mostra all’Oratorio di San Carlo, che si trova a pochi passi dal Museo Be.Go., rimarrà aperta tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino