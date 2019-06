CheFor Prato fa sold out e raccoglie 8.300 euro per la Caritas Diocesana

È di 8.300 euro il ricavato di CheFor Prato, il Galà di beneficenza realizzato da ristoranti, locali, pasticcerie e produttori della provincia a favore della Caritas diocesana.

Oltre 180 fra autorità e imprenditori hanno contribuito a sostenere “Il Laboratorio”, un progetto per il recupero di persone che vivono in condizione di disagio che prevede la realizzazione di piccoli manufatti, in modo che la manualità e l’azione creativa diventino un metodo di recupero dell’affettività ferita.

Ma il primo successo dell’evento – organizzato da Confcommercio Pistoia e Prato, Fipe Prato, Confesercenti, Fiepet Prato, Associazione Cuochi Prato all’interno del circuito di Vetrina Toscana, con il supporto di Unioncamere e di CCIAA Prato e con il patrocinio del Comune di Vaiano – è stata la grande risposta che ha avuto da parte dei tantissimi interessati, registrando il tutto esaurito a neanche una settimana dall’apertura delle adesioni.

Segno che il format funziona ed è apprezzato: l’unione fra la solidarietà, l’eleganza della location che quest’anno ha visto protagonista – come nel 2017 – l’Antica Tinaia di Villa Il Mulinaccio di Vaiano e l’eccellenza del menù è diventata un tratto distintivo per CheFor Prato che quest’anno ha visto 26 attività collaborare per dare vita ad un ricercatissimo menù.

Un’ampia scelta di antipasti finger food è stata esaltata dall’abbinamento con degli originali drink preparati da alcuni dei migliori locali cittadini coordinati da AIBES – Associazione Italiana Barman e sostenitori), e dalle birre artigianali dei birrifici del territorio.

A seguire, sono stati serviti al tavolo due primi e un secondo accompagnati dai vini forniti da Fabrizio Pratesi e serviti dai sommelier di AIS.

Come cigliegina sulla torta, il buffet di dessert che quest’anno ha visto per la prima volta la partecipazione di alcune delle più rinomate pasticcerie della città che per l’occasione hanno preparato le sue specialità da gustare insieme al vinsanto della Tenuta di Artimino.

Il pane è stato fornito dai panifici ASSIPAN Prato, il Sindacato di Confcommercio in rappresentanza dei panificatori.

Il servizio ai tavoli è stato curato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Datini di Prato in collaborazione con AMIRA (Maitre di Sala).

Fornitori ufficiali dell’evento sono ZONA, Acqua San Felice e Coleschi Carta, Plastica & Party; partner Alex Alberghiera e Essse Caffè; sponsor della manifestazione Conad, Concessionarie Peugeot e Citroen – Bartolozzi Giacomo SRL, Vittoria Assicurazioni – Agenzia L&B Soluzioni assicurative e finanziarie, Banca Alta Toscana, Fabrizio Pratesi Vini, Tenuta di Artimino.

Si ringraziano inoltre Il Fattore Party, Lavatovaglia, Prota Catering, Latini Design.

“Siamo entusiasti per la risposta sempre più numerosa da parte di cittadini e autorità del territorio che in pochissimi giorni hanno esaurito i posti nell’Antica Tinaia, confermando la volontà di sostenere una realtà locale importante come la Caritas Diocesana di Prato – afferma Tommaso Gei, presidente della Consulta di Prato di Confcommercio e presidente Fipe Prato.

Ogni anno ci rendiamo conto di quanta soddisfazione ci sia dietro il lavoro di squadra, soprattutto quando è fatto per uno scopo benefico. Vedere tante persone contente in uno splendido contesto, è per noi una grande gratificazione.

Quest’anno abbiamo allargato il gruppo alle pasticcerie, fiore all’occhiello per Prato, che hanno arricchito il menù con le loro creazioni. L’obiettivo è quello di diventare un appuntamento fisso, coinvolgendo sempre più soggetti della provincia per valorizzare il settore enogastronomico e per dare aiuto a chi ha più bisogno”.

“CheFor Prato torna alla Villa Il Mulinaccio e segna un nuovo successo – afferma Tiziano Tempestini, direttore di Confcommercio Pistoia e Prato. Non è solo per il ricavato raccolto in beneficenza, ma per la volontà delle tante attività del territorio di fare la propria parte e, allo stesso tempo, dei numerosissimi cittadini e autorità della provincia che fin da subito hanno dimostrato il proprio interesse a partecipare.

È da questo forte spirito di collaborazione e solidarietà che possiamo creare davvero un valore aggiunto nel fare impresa e non solo. Un territorio unito nella volontà di tendere la mano al prossimo è la miglior risposta al futuro.

Ringrazio tutti i presenti e le aziende che si sono impegnate per la riuscita di questa bellissima iniziativa”.

ELENCO PARTECIPANTI

Ristoranti

Che Ciccia C’è

Enoteca Ristorante To Wine

I Frari delle Logge

La Limonaia di Villa Rospigliosi

Le Garage Bistrot

Operà Art & Restaurant

Osteria Cibbè

Paca Ristorante

Ristorante La Quercia di Castelletti

Ristorante Il Cavallino Rosso da Giovanni

Ristorante Il Capriolo Ristorante Le Farnete

Ristorante Le Fontanelle

Ristorante Logli

Pasticcerie

Pasticceria F&G

Pasticceria Nuovo Mondo

Pasticceria Peruzzi

Pasticceria Vella Cafè

Drink

I Frari delle Logge

Le Barrique

To Wine in piazzetta

Birrifici artigianali

Badalà

I Due Mastri

Produttori

Forno Steno

Il Poggiolino Montemurlo

Salumificio Mannori

