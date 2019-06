Intesa Sanpaolo premia le imprese vincenti anche a Santa Croce e Pontedera

Quindici aziende toscane e umbre vengono premiate oggi come ‘Imprese vincenti’, perché sono aziende che hanno creato un modello di business vincente in Italia e all’estero, dunque anche per questo da considerare eccellenze del Made in Italy.

‘Imprese Vincenti’ è il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese che rappresentano proprio un esempio di eccellenza imprenditoriale e del made in Italy e che ha raccolto ampio interesse in tutta Italia, grazie all’opportunità per le PMI di essere inserite in programmi di accompagnamento alla crescita e di visibilità a livello nazionale, offerti da Intesa Sanpaolo e dai partner dell’iniziativa Bain & Company, ELITE e Gambero Rosso.

Sono state infatti oltre 1.800 le aziende che si sono autocandidate sul sito di Intesa Sanpaolo in quanto rappresentative dell’eccellenza nazionale nelle tre categorie identificate per il programma “Imprese Vincenti”:industria e servizi, food & beverage, moda e design.

Le imprese che si sono candidate rappresentano tutte le 20 regioni e 95 province italiane, provengono da 90 distretti industriali ed esprimono un fatturato complessivo di 25 miliardi e oltre 100.000 dipendenti. Sono imprese che rappresentano da sole oltre l’1,5% del PIL italiano.

Le “imprese vincenti” toscane e umbre sono economicamente solide, in crescita da tre esercizi consecutivi, con un numero di dipendenti non in diminuzione e con indici di redditività positivi, hanno spesso marchi e brevetti registrati e identificabili, ed esprimono la capacità di puntare su un insieme di strategie evolute in termini di internazionalizzazione, innovazione, valorizzazione delle competenze e dei talenti del proprio capitale umano.

Ecco le “Imprese Vincenti” della Toscana:

Moda & Design:

Pitti Immagine (sede: Firenze)

Roban’s Produzione (sede: Pontedera-PI)

Montecristo (sede: Grosseto)

Yobel (sede: Figline Valdarno-FI)

Art Lab (sede: Santa Croce sull’Arno-PI)

Industria & Servizi:

Gambini (sede: Altopascio-LU)

Paolino Bacci (sede: Cascina-PI)

Techniconsult (sede: Firenze)

Temera (sede: Scarperia-FI)

Green Foam (sede: Prato)

Fonte: Intesa Sanpaolo - ufficio stampa

