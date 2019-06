Toscana Atletica Empoli, cadette elette campionesse regionali

Le cadette della Toscana Atletica Empoli sono campionesse toscane 2019 nelle prove multiple sia nel cds che nell’individuale (con Matilde Carboncini). Le gare si sono tenute a Soffiano il 22 e 23 Giugno scorsi.

Un altro risultato straordinario per la società empolese che arriva grazie al grande impegno e alle grandi prestazioni riportate dalle sei atlete che hanno partecipato alle gare: Matilde Carboncini, Martina Gelain, Lia Ticci, Maddalena Cappelli, Sara Bianconi e Carlotta Lisi. Ben 9228 i punti ottenuti dalla squadra, che ha superato l’Atletica Livorno, che invece vinse l’anno scorso mettendosi alle spalle proprio l’Atletica Empoli.

Una su tutte, Matilde Carboncini, che è riuscita a vincere il titolo individuale nel pentathlon ottenendo il record toscano di 4215 punti (superando quello detenuto finora da Larissa Iapichino), battendo la seconda classificata di ben 456 punti. Il pentathlon era composto da: 80hs, alto, giavellotto, lungo e 600 metri. Matilde è riuscita a trionfare in ben tre discipline: nel giavellotto, con 34.73, nel salto in lungo con 5.45 e negli 80hs con 12.01. Terzo posto e record personale anche nell’alto con 1.56.

Grande soddisfazione da parte degli allenatori Jaya Campinoti e Simone Garbetti, che coronano così un’annata davvero importantissima finora per la Toscana Atletica Empoli, sia per le assolute che per i settori promozionali.

Un po’ più sfortunata la gara dei cadetti maschi, che nell’esathlon sono giunti al decimo posto, a causa di alcuni infortuni che li hanno portati a gareggiare in quattro anziché in sei. I partecipanti Pietro Vignozzi, Giulio Pagni, Federico Pagliai e Tommaso Tonelli, si sono comunque fatti valere totalizzando ben 6770 punti.

Fonte: Toscana Atletica Empoli

