Geotermia Larderello, Nardini (Pd): "Sì al Consiglio regionale sul tema"

"Sono assolutamente favorevole ad accogliere la proposta di GeotermiaSì di tenere a Larderello un Consiglio regionale straordinario sul tema.

Di fronte all'immobilismo irresponsabile del Governo, che non ha più riconvocato il tavolo concordato tre mesi fa e non ha più messo in campo nessuna azione, è importante dare un segnale forte. Non abbiamo più notizie e parliamo di un comparto che coinvolge oltre 2000 operatori e da cui dipende l'economia di interi territori in Toscana e in Val di Cecina. Come Regione, così come già dimostrato con la Legge regionale in materia, continueremo a sostenere questa produzione ecologica e strategica e a pretendere risposte per il nostro territorio. La situazione va sbloccata"

Alessandra Nardini

