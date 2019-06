Dodici insegnanti in pensione: il Circolo Didattico di Fucecchio le ringrazia con una festa

Ultimo giorno di scuola per gli insegnanti del Circolo Didattico di Fucecchio pieno di emozioni. Dopo il consueto collegio dei docenti la Dirigente Colombai e i colleghi hanno salutato le future pensionate Lidia Antonini, Parenti Giulietta, Doretta Corpaccioli, Cecconi Monica, Pagni Tiziana per la scuola primaria, Torre Maruzzella, Panicacci Cinzia, Ansaldi Elena, Giglioli Antonella, Guerrieri Gabriella, Rosella Riccioni e Signorini Loretta per la scuola dell’infanzia con una festa a sorpresa.

“Se ne va via un pezzo di scuola fucecchiese, ha affermato la Dirigente, che con l’impegno, la passione e la competenza ha contribuito a fare del nostro Circolo una scuola apprezzata da molte parti.” Il ringraziamento commosso di ciascuna ha concluso la serata e la festa

Fonte: Ufficio Stampa

