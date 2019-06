Festa Fiom a Firenze: oggi chiusura con Francesca Re David, Ulivieri, Salica

“Fiom in Festa”: lavoro giustizia, immigrazione e antifascismo sono i temi protagonisti della festa di quest’anno (giunta alla terza edizione), uniti da un filo rosso, quello del sindacato dei metalmeccanici della Cgil Appuntamento dal 26 al 30 giugno, come nelle scorse edizioni presso il Circolo Rondinella del Torrino in Lungarno Soderini 2 a Firenze (ogni sera stand, gastronomia, spettacoli, cultura).

IL PROGRAMMA

domenica 30

- ore 16.30 presentazione del libro con autore:«Doppio carico» di Loriana Lucciarini con Michela Spera

- ore 18 presentazione del libro con autore:«Lottare per scelta. c’era una volta la resistenza» di Michele Rossi col prof. Nicola Turi e Luigi Remaschi

- ore 19 dibattito: «Nuovi fascismi e vecchie intolleranze negli stadi» con Francesca Re David (segretario generale Fiom Cgil), Luigi Remaschi, Renzo Ulivieri, Paolo Berizzi, Gino Salica

Modera: Benedetto Ferrara

- ore 21 cineforum:«Hooligans» (2005)

- ore 22.30 spettacolo: Nididiragno con Daniela Morozzi

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

Tutte le notizie di Firenze