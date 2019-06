Muore Luciana Vierucci Cacciapaglia

Il paese di Santa Maria a Monte è in lutto per la morte dell'imprenditrice Luciana Vierucci Cacciapaglia. La donna è morta in ospedale a causa di una brutta malattia. Il funerale si terrà domani, lunedì 1 luglio, nella Collegiata, poi la salma sarà cremata a Livorno. Lascia un figlio. La donna ha gestito a lungo la fattoria di famiglia a Turricchio di Cerreto Guidi

Pochi mesi fa, in ottobre, la donna aveva perso il figlio Alberto, morto a 55 anni per un malore improvviso, e il marito Giacomo, avvocato, era morto prematuramente all'età di 49 anni. La donna era molto conosciuta in paese e molto partecipe della vita della comunità. Alcuni anni fa mise a disposizione per la Parrocchia un fondo a Ponticelli per celebrare eucaristiche, mentre si attendeva la costruzione della nuova chiesa.

