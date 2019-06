Terzo posto complessivo per gli atleti del T.N.T. Empoli al Livorno Summer Meet

Atleti del T.N.T. Empoli su alti livelli nel 1° 'Livorno Summer Meet' alla piscina comunale olimpionica Camalich della città labronica. La società del presidente Giovanni Pistelli ha centrato il 3° posto nella graduatoria complessiva di questa rassegna nazionale, inanellando 14 medaglie d'oro, altrettante d'argento e 10 di bronzo con un totale di 386 punti. In ogni categoria i biancazzurri, seguiti pure dal tecnico Andrea Volpini, si sono messi in evidenza. Comunque il primattore è stato Andrea Zannelli in quella 'Unica', comprendente 'Cadetti' e 'Senior', dove ha vinto i 200 dorso arrivando 2° sui 50 dorso e nei 100 stile nonché 3° sui 50 stile. Nella stessa categoria, Daniele Toni ha colto il successo sia nei 100 farfalla sia nei 200 farfalla, mentre, in ambito femminile, sono emerse Matilde Cenci (1a sugli 800 stile per la classe 2001 e 3a nei 200 stile) ed Ester Iula (1a sugli 800 stile riservati alle concorrenti nate nel 2004, incluse dunque le 'Juniores').

Tra gli 'Juniores', poi, Alessio Daini ha completato 2° i 200 stile e Niccolò Nannucci 3° i 50 dorso. Quindi Sofia Spinelli è uscita dalla vasca 2a sui 200 dorso, come ha fatto Alice Lupi nei 50 dorso e nei 200 misti, giunta inoltre 3a sui 50 farfalla. Dopodiché Ester Iula ha guadagnato la 3a posizione nei 200 farfalla, imitata da Rebecca Bellucci sui 200 misti. Nei 'Ragazzi', vanno sottolineate le prove di Anita Savino, 2a nei 200 misti, e di Lara Moretti, 3a sui 200 rana.

Tra gli 'Esordienti A', i giovanissimi allenati da Alessandro Zannelli, sono stati artefici di molte prestazioni significative. Gianmarco Bove ha realizzato una tripletta nei 100 stile, 100 farfalla e 200 misti; Leonardo Mancini ha battuto gli avversari sui 100 dorso e 200 stile, piazzandosi 2° nei 200 misti. A sua volta, Mattia Merighi ha toccato la piastra per 2° nei 100 dorso e sui 200 misti; Marco Buti è risultato 2° sui 100 stile e 3° nei 200 stile; Pietro Testi si è classificato 3° nei 200 misti.

Fra le nuotatrici, Matilde Milli ha intascato i 100 rana e i 100 farfalla, oltre alla 2a poltrona sui 200 stile; Alice Cioni si è accaparrata i 100 dorso, finendo 2a i 100 stile; Aurora Lepori ha acquisito i 200 misti, insieme al 2° gettone sui 100 rana e Chiara Falvino si è meritata il 3° premio nei 100 dorso

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Nuoto