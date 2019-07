A Vitolini la cena benefica a favore di A.S.T.R.O

“Sabato 6 luglio alle ore 20 a Vitolini in piazza della Chiesa, La Compagnia degli Ortacci organizza la consueta cena benefica a favore di A.S.T.R.O.

E’ ormai un appuntamento fisso, che si ripete da molti anni nel mese di luglio. Il ricavato verrà elargito all’Associazione A.S.T.R.O. che lo impiegherà per le esigenze del Centro Donna dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, reparto all’avanguardia per la diagnosi e cura delle patologie senologiche. Per prenotazioni telefonare 3408211429- 3486032982”

Fonte: Paolo Scardigli- Presidente di A.S.T.R.O.

