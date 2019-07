Canottieri Limite, da Ravenna arriva un bronzo al femminile

Ottimo Bronzo per Greta Reali e Francesca Benigni della Canottieri Limite ai Campionati Italiani. Il canottaggio italiano nel fine settimana ha fatto tappa a Ravenna per i Campionati Italiani Under 23, Ragazzi ed Esordienti. 107 le società in gara sul bacino remiero della Standiana che è stato invaso da oltre mille atleti.

Le ragazze della Limite non sbagliano nulla a partire da una qualifica chiusa al secondo posto e passando dalla vittoria del recupero, in finale conducono un ottima gara finendo sul terzo gradino del podio.

Il quattro con Ragazzi di Edoardo Busoni, Matteo Rimoli, Alessandro Giglioli e Daniele Bagnoli con al timone Ginevra Marconcini nel corso dell'anno si è fatto notare per buone prestazioni e si è piazzato al quinto posto, risultato che era nei pronostici dei tecnici, quindi i ragazzi certamente hanno dato il massimo delle loro capacità. Buono anche il quinto posto dei due junior Ernesto Rabatti e Lorenzo Bonaffini nel due senza pesi leggeri Under 23. Eliminato nelle qualifiche il doppio ragazzi di Lorenzo Leoni e Dario Morelli.

Fonte: Società Canottieri Limite

